"Ha dedicato la vita alla collettività, lascia un vuoto immenso", il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bissoni

“Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bissoni, un uomo che ha dedicato la maggior parte della sua vita alla collettività, portando avanti numerose battaglie per la tutela delle persone, a partire dai più fragili. Ex assessore regionale alla Sanità e sindaco di Cesenatico, per due mandati tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni novanta, ha ricoperto incarichi anche a livello nazionale, con la sua preparazione e la sua empatia si è trovato più volte a dialogare con la Cgil ad ogni suo livello, in particolare sulle tematiche riferite alla Sanità, e per cercare soluzioni ai problemi delle persone”, cos’ la Cgil Forlì Cesena. “Lo ringraziamo per la sua competenza - si legge in una nota - per aver difeso il diritto alla salute e il sistema sanitario pubblico e anche per la sua umanità, che metteva in ogni progetto. Giovanni Bissoni si è sempre messo al servizio della collettività, senza risparmiarsi mai, un esempio di amministratore pubblico, di politico e di persona che non ha mai dimenticato i valori della nostra Costituzione, mettendo al centro del suo impegno l’istruzione e la sanità pubblica”.

“Alla famiglia di Giovanni Bissoni - conclude la Camera del lavoro - vanno le nostre più profonde e sentire condoglianze. Venerdì una delegazione Cgil Forlì Cesena si recherà al Museo della Marineria di Cesenatico per portare un saluto a Giovanni Bissoni da parte di tutta l’organizzazione”.

L’associazione “Luciano Lama”

"Con la scomparsa dolorosa di Giovanni, che mi ha lasciato attonito e stupito tutti noi perdiamo una persona di grande valore, uno straordinario amministratore, un appassionato politico. Io perdo un amico con cui ho condiviso le sue prime battaglie politiche che giovanissimo lo portarono a divenire Sindaco di Cesenatico e successivamente prima capogruppo e poi assessore regionale alla sanità - dice Valter Bielli, presidente dell’associazione Luciano Lama -. I nostri impegni politico istituzionali si sono incrociati in una fase di grandi trasformazioni”. Il rapporto politico con Giovanni si era ancor più consolidato nell’ultimo periodo a fronte delle difficoltà e della crisi della sinistra per la quale aveva profuso il meglio delle sue energia e della sua intelligenza - prosegue Bielli -. Non poteva accettare, lui già assessore alla sanità dell’Emilia Romagna, che la sanità pubblica e universalistica per la quale si era impegnato ed era divenuto punto di riferimento nazionale, venisse in modo subdolo smantellata, affossata a favore di una privatizzazione strisciante e ancor più pericolosa e tale da mettere a rischio principi che parevano consolidati. Fino alla fine si è battuto per i suoi ideali e per quei valori per i quali fin da giovanissimo si era impegnato. Lascia un vuoto immenso. Ai suoi famigliari le più sentite condoglianze”.