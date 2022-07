Le 105 primavere di Giovanni Cimatti: prigioniero dell'esercito nazista, poi muratore e imprenditore

Un traguardo straordinario. A tagliarlo Giovanni Cimatti, che il 30 giugno scorso ha festeggiato le 105 primavere. In rappresentata dell'amministrazione comunale l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari ha portato gli auguri a Cimatti di tutta la città. Nato a Forlì il 30 giugno 1917, Cimatti ha sempre abitato in città dove si è formato, ha svolto l'intero percorso professionale e ha messo su famiglia. Tra le vicende della vita spicca, nel suo ricordo, la durissima esperienza della seconda guerra mondiale che lo ha visto impegnato a presidio dei confini di stato inquadrato nella Guardia di Finanza.

Venne quindi fatto prigioniero dall'esercito nazista e ha trascorso il periodo di prigionia tra Germania e Polonia. Terminato il conflitto e rientrato a Forlì, Giovanni ha lavorato prima come muratore e poi come imprenditore, aprendo un magazzino di materiale edile. Dal matrimonio con la signora Inelve Garoia, scomparsa alcuni anni fa, sono nate le figlie Carla e Roberta che, insieme alle proprie famiglie, hanno festeggiato l'importante anniversario in allegria, nel calore dell'affetto e della riconoscenza. Insieme a una pergamena, l’assessore Tassinari ha portato a Cimatti un grande abbraccio a nome dell’intera comunità forlivese.