Giovanni, liceale dello Scientifico diplomato con lode: "I prof ci hanno aiuto a gestire i mesi della pandemia"

"Il percorso non è stato facile, ma impegnativo e pieno di soddisfazioni". Giovanni Foschi ha concluso nei giorni scorsi l'esame di maturità: studente del Liceo Scientifico, si è diplomato con tanto di lode. "Ho scelto questa scuola perché mi piacevano particolarmente le materie scientifiche e nel corso di questi anni ho potuto ampliare ed approfondire le mie conoscenze per prepararmi al meglio al percorso universitario", racconta.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri?

Questi ultimi due anni sono stati molto complicati e difficili da gestire perché la pandemia ha costretto noi studenti a cambiare stile di vita, rimanendo sempre più tempo in casa davanti ad uno schermo, ma grazie all’aiuto che i nostri insegnanti ci hanno fornito io e miei compagni di classe siamo riusciti a superare al meglio questa situazione.

All'esame, visto l'esito, è arrivato molto preparato...

Gli ultimi mesi di scuola sono stati particolarmente impegnativi, ma lo sforzo è stato pienamente ripagato dal risultato finale dell’esame di stato.

Oltre allo studio ha hobby particolari?

La musica è una delle mie più grandi passioni. Infatti ogni volta che ho un momento libero mi dedico all’ascolto e al mixing di brani, tutto in preparazione delle serate in cui vado a fare il Dj per feste private o in discoteca, nella speranza che si possa tornare presto a ballare.

Sulla base del suo percorso scolastico, ha già programmato il suo immediato futuro?

Per quanto concerne il mio futuro il prossimo anno inizierò il percorso universitario di laurea triennale in Ingegneria Biomedica a Cesena; che spero continuerà a stimolare e favorire la mia crescita, così come il liceo, attraverso i suoi insegnanti, ha fatto in questi ultimi anni.