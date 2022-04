Entrano nel vivo le celebrazioni pasquali: lavanda dei piedi coi profughi ucraini, attesa per la Via Crucis

La Pasqua forlivese entra nel vivo. Il Triduo pasquale, momento centrale dell’anno liturgico, è iniziato col Giovedì Santo, in cui si è ricordato l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio. Il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, ha presieduto la liturgia eucaristica in Cattedrale, l’unica della mattina in tutta la Diocesi, attorniato dai suoi sacerdoti, che nell’occasione hanno rinnovato le promesse fatte il giorno dell’ordinazione. In questa Messa, detta anche Crismale, il pastore d’anime forlivese ha benedetto gli oli sacri che saranno utilizzati nel corso dell’anno per la celebrazione dei sacramenti. Il Crisma, dal greco χρ?σμα, che significa unzione, viene usato nel battesimo, nella Cresima e nell’ordinazione dei presbiteri e dei vescovi, l’Olio dei Catecumeni nel battesimo, l’Olio degli Infermi viene utilizzato per l'estrema Unzione.

In serata è stata celebrata la liturgia di avvio effettivo del Triduo, la cosiddetta Messa “in Coena Domini”, culminante nella lavanda dei piedi ad alcuni profughi dell’Ucraina e ad altri ospiti della Caritas. Al termine si è dato seguito alla “spoliazione” dell’altare maggiore e al prelievo dell’eucarestia dal tabernacolo, per riporla in un altare provvisorio adornato di fiori e luci, immagine del sepolcro di Gesù davanti al quale le persone possono sostare in preghiera. Altri aspetti importanti del cerimoniale sono state lo svuotamento delle acquasantiere, in attesa che vi sia collocata l’acqua benedetta durante la veglia pasquale, e la “legatura” delle campane, che rimarranno mute sino alla notte di Pasqua, quando annunceranno la risurrezione di Cristo.

Nel Venerdì Santo, dedicato alla rievocazione della passione e della morte di Cristo, il vescovo Corazza presiederà alle 18 la liturgia della Passione del Signore e alle 21 la Via Crucis cittadina con partenza dalla chiesa della Ss. Trinità e conclusione in Cattedrale. Sono previste sette tappe, seguite da momenti di riflessione: saranno letti testi di Benedetta Bianchi Porro e di Annalena Tonelli, ma anche testimonianze come quella di profughi ucraini e di Mirella Sintoni, la mamma di Sara Pedri, la giovane ginecologa forlivese scomparsa oltre un anno fa in Trentino. A seguire adorazione della croce fino alle 24.

Le Vie Crucis nel territorio

La Via Crucis viene proposta nelle chiese, ma anche nelle strade dei paesi e dei quartieri. La via Crucis sarà proposta anche a San Pio X in Ca’ Ossi, nel piazzale antistante la chiesa con inizio alle 20.30, mentre le parrocchie dell’unità pastorale Selva, Ronco e Santa Rita propongono la Via Crucis che partirà alle 20.30 dalla chiesa della Selva e si concluderà in quella di San Giovanni Battista in Ronco.

La Via Crucis alle 21 anche a Portico di Romagna alle 21, con partenza dalla chiesa di Santa Maria in Girone. A Premilcuore partirà dalla Pieve di San Martino alle 20.30, mentre contemporaneamente a Bertinoro dalla chiesa di San Rocco e conclusione in Cattedrale con lettura del Passio e adorazione della croce. Via Crucis anche a San Benedetto in Alpe alle 20.30, dalla chiesa del Mulino all'Abbazia, e allo stesso orario anche a Forlimpopoli, con partenza dalla chiesa di San Pietro e conclusione nella basilica di San Rufillo.

Sempre alle 20,30 via Crucis anche a Santa Sofia, con partenza e arrivo alla chiesa parrocchiale, mentre a Meldola partirà dalla chiesa di San Francesco per concludere in quella di San Nicolò. Allo stesso orario Via Crucis anche a Terra del Sole, con partenza e finale nella chiesa parrocchiale. A San Cassiano di Predappio si svolgerà alle 21. A San Donato di Polenta la via Crucis di Comunione e Liberazione alle 19.30. A Montepaolo la Passione di Cristo sarà celebrata alle 17. La parrocchia "San Giovanni Battista" di Coriano ha svolto la via Crucis venerdì 8 aprile.