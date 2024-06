Giro d’Italia Under 23, gran finale con la tappa show sui colli di Bertinoro: come cambierà la viabilità

Domenica anche il territorio di Bertinoro sarà attraversato dal Giro d’Italia Next Gen, l’ottava tappa con partenza da Cesena e arrivo a Forlimpopoli. Alcune vie in particolare saranno interessate dall’interruzione temporanea della circolazione per permettere il passaggio della competizione ciclistica. La sospensione della circolazione inizierà indicativamente intorno alle 13. Gli atleti giungeranno a Bertinoro da Cesena - Settecrociari indicativamente alle 14, attraversando via Cerbiano, via della Resistenza, viale Carducci, via Roma, via Saffi, piazza Garibaldi.

Da qui entreranno in un circuito che verrà percorso per quattro giri e toccherà via Fonde, via Santa Croce (con attraversamento della via Emilia), via Consolare, piazza Garibaldi, via Badia, via Cellaimo, via Maestrina, via Trò Meldola fino alla rotonda sulla via per Meldola. Le interruzioni temporanee alla circolazione dureranno indicativamente fino alle ore 16, ma già dalle 14.30 sarà possibile raggiungere Bertinoro attraverso percorsi alternativi: da Capocolle o Diegaro Settecrociari per chi proviene da Cesena o deve recarvisi; da Fratta Terme - Polenta - Collinello per chi chi proviene da Forlì, Meldola o deve recarvisi (da Fratta Terme il collegamento è da via Meldola o da via Molino Selbagnone). Si raccomanda massima prudenza soprattutto nella rete viaria secondaria.

Nata nel 1970 come Giro d’Italia riservato alla categoria dilettanti e con un Albo d’oro in cui compaiono, fra gli altri, i nomi di Francesco Moser, Marco Pantani e Gilberto Simoni, quest’anno la Corsa Rosa dedicata alle giovani generazioni schiera alla partenza 29 squadre per un totale di 174 corridori. Come lo scorso anno la corsa a tappe è organizzata da Rcs Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana (Fci). Dopo una cavalcata di poco meno di 1000 chilometri, la corsa rosa partita domenica scorsa con la cronometro di Aosta si concluderà sulle strade romagnole, con la tappa Cesena-Forlimpopoli.

Una tappa spettacolare di 146 chilometri, che si svilupperà in gran parte sulle colline e nel finale proporrà un circuito, da percorrere quattro volte, comprendente lo strappo di Bertinoro, per infine arrivare al traguardo di Forlimpopoli. E gli esperti dicono che, viste le caratteristiche del percorso, la tappa potrebbe essere decisiva per l’assegnazione finale della maglia rosa. Intanto la città artusiana si sta preparando per accogliere al meglio - secondo la sua tradizione di ospitalità - le nuove leve del ciclismo internazionale.