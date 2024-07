Il Giro d’Italia Women transita anche per Forlimpopoli: come cambia la viabilità

Le strade di Forlimpopoli tornano a tingersi di rosa. Dopo aver visto il passaggio del Giro d’Italia e del Giro Next Gen, mercoledì il territorio del Comune di Forlimpopoli sarà interessato dal transito del Giro d’Italia Women 2024 nel corso della 4º tappa Imola-Urbino. La corsa entrerà a Forlimpopoli da Forlì e le atlete proseguiranno nel territorio artusiano seguendo la via Emilia storica. Per consentire lo svolgimento della gara e garantirne la sicurezza, nella giornata di mercoledì dalle 10: alle 12:30 saranno chiuse e con divieto di transito la via Emilia per Forlì da intersezione con via della Croce fino alla rotatoria con via Crocette (rotonda Matteini), via Circonvallazione fino alla rotatoria con via Diaz, via Mazzini fino alla rotatoria con via Duca d’Aosta, via Matteotti fino all’intersezione con via della Madonna e la via Emilia per Cesena fino al confine con il territorio comunale di Bertinoro.