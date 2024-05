Passa il Giro d'Italia e viene proclamato lo sciopero all'Electrolux: Fiom spaccata

Lite all'interno della Rsu dello stabilimento Electrolux di Forlì, a causa di uno sciopero proclamato per oggi, venerdì, in corrispondenza del Giro d'Italia. Tre delegati sindacali interni, infatti, tra cui Cinzia Colaprico, lamentano la mancata chiusura dello stabilimento, che si trova in viale Bologna, a causa della difficoltà a raggiungerlo, trovandosi appunto sulla via Emilia e quindi sul percorso di gara. I sindacalisti lamentano che sono stati proposti “percorsi alternativi con giri infiniti, allungano anche di molti chilometri il rientro a casa”. Lo sciopero è stato proclamato per tutto il giorno ed è stato specificato che è possibile aderirvi solo per alcune ore.

Tuttavia non tutti i delegati sindacali sono d'accordo. Specifica, in un suo volantino, la delegata Fiom Elisa Enrica Guidi: “Non aderirò allo sciopero visto che non ne condivido le motivazioni. Rimango dell'idea che lo sciopero si debba fare per motivazioni serie e non perché passa il Giro d'Italia. Capisco il disagio della giornata, ma credo che come lavoratrice e donna adulta riuscirò a sopravvivere e a rientrare a casa anche senza scioperare”.

Colaprico protesta quindi contro Guidi, che è anche candidata del Pd alle prossime elezioni: “Si candida con il Pd, operaia e RSU Fiom Electrolux e, in perfetta coerenza con il suo slogan "prima il lavoro", non certo i lavoratori, decide con un atto di crumiraggio di non scioperare invitando i lavoratori a non farlo. Con "Prima il lavoro" evidentemente è già in sintonia con il ruolo che vuol ricoprire e immaginiamo che non faticherà a trovare consensi nel PD e tra gli imprenditori”.