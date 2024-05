Forlì abbraccia il Giro d'Italia che rende onore a Ercole Baldini, proteste degli alluvionati lungo il percorso

Forlì ha accolto con grande entusiasmo e calore la carovana del Giro d’Italia, arrivata in città verso le 14.37. Tante persone erano al lato delle strade per applaudire i ciclisti e incoraggiarli, ma molti nelle zone colpite dall'alluvione hanno protestato esponendo striscioni e lenzuola su cui c'era scritto con il fango frasi riguardanti le mancate promesse relative ai ristori e agli aiuti mai arrivati, mostrando anche oggetti ancora sporchi di fango.

I ciclisti sono entrati in città da Forlimpopoli lungo la via Emilia poi hanno attraversato viale Roma, Piazzale della Vittoria, viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, per entrare nelle zone maggiormente colpite dall’alluvione dello scorso anno: via Pelacano e via Isonzo nel quartiere San Benedetto procedendo poi verso Porta Schiavonia e viale Bologna in direzione Faenza, toccando il quartiere Romiti e la Cava. Curioso quanto accaduto a Tarozzi all'altezza della rotonda di viale Vittorio Veneto: il faentino ha provato ad entrare in viale Italia sbagliando strada, venendo poi indirizzato da una tifosa verso via Pelacano, dove gli altri due fuggitivi lo stavano aspettando.

A Villanova davanti alla casa-museo di Ercole Baldini. dove era stato fissato il traguardo volante per ricordare il mitico “Treno di Forlì”, vincitore del Giro d’Italia del 1958, molti tifosi hanno applaudito Pierobon, arrivato primo e aggiudicatosi importanti punti nella classifica per la maglia ciclamino, indossata dal ciclista che totalizza il maggior numero di punti. Il traguardo volante nelle corse ciclistiche è un traguardo intermedio posto lungo il percorso di gara che assegna ai primi che lo superano, secondi di abbuono o punti per le classifiche speciali. I ciclisti transitano lungo questo traguardo senza fermarsi.

Ercole Baldini è stato anche ricordato dal vice sindaco e assessore allo sport Daniele Mezzacapo: "Un commosso abbraccio ad Ercole Baldini nella sua Villanova - afferma -. C’è tanto, tantissimo, nella tappa odierna del Giro d’Italia che è partita da Riccione e ha attraversato tutta la Romagna, ad un anno dall’alluvione. La 13esima tappa è stata l’occasione per ricordare l’indimenticato Ercole Baldini con un traguardo volante nei pressi della sua abitazione a Villanova di Forlì, città natale del rapidissimo treno che vinse il Giro del ’58. Ma anche un'Olimpiade, un mondiale e un record dell’ora. Quello di oggi è stato un momento importantissimo per la città e per i forlivesi, un omaggio doveroso ad un grande ciclista e campione forlivese che ha portato in alto i colori della città e che ad oggi non è mai stato dimenticato".

La Riccione – Cento, 13esima tappa del Giro d’Italia, è la più breve di tutta la rassegna rosa essendo di soli 179 km ed è dedicata ai velocisti, non avendo neanche una piccola salita sul suo percorso. È dunque la classica ‘tappa di trasferimento’ che precede l’impegnativa cronometro di Desenzano del Garda in programma domani. La città di Forlì ha dunque risposto alla grande occupando le strade e anche Davide Cassani, durante la telecronaca della tappa sulla Rai, non ha nascosto l'emozione esordendo con la frase "Oggi si corre sulle mie strade..." ricordando poi Tullo Morgagni ideatore del Giro d'Italia, Glauco Servadei, Marino Amadori e Arnaldo Pambianco.

Da segnalare lungo viale Bologna, davanti al Circolo Rivalta dove a fianco c'è la sede del Pci, una piccola protesta dei rappresentanti del partito in favore della Palestina con bandiera e cartelloni con scritto "Free Palestine".