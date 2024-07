Il Giro d’Italia Women transita per Forlì, le informazioni per evitare disagi: chiude un tratto di Tangenziale

Attraverserà anche Forlì la seconda tappa del Giro d’Italia Women, la Imola - Urbino di 134 chilometri in programma mercoledì. A Forlì il gruppo arriverà dalla via Emilia e attraverserà viale Bologna, Piazzale Schiavonia, Viale Italia, via Isonzo, viale Vittorio Veneto, via Matteotti, Piazzale della Vittoria, viale Roma per poi proseguire verso sud lungo la via Emilia per Cesena. Sull'intero percorso di gara è prevista la sospensione del traffico dalle 10 fino alle 11.40, quando è atteso il transito della corsa.

Nella fascia d'orario dalle 6 alle 12.30 è previsto il divieto di sosta in Piazzale Schiavonia, via Isonzo, via Pelacano, viale Matteotti e Piazzale della Vittoria. "Ulteriori necessarie modifiche alla viabilità e pre filtraggi di alleggerimento del traffico verranno rese note con apposita segnaletica stradale mobile", viene illustrato dalla Polizia Locale.

Viene inoltre comunicato che la Tangenziale di Forlì sarà chiusa dallo svincolo numero 2 (Quartiere San Benedetto) in direzione Faenza dalle 10,15 alle 11,45, così come lo svincolo 1 (Cava) in direzione Faenza nella stessa fascia oraria. Per quanto concerne la Tangenziale Est di Forlì, è prevista la chiusura in uscita dello svincolo 9 (Ronco) dalle 10,45 alle 11,45.

La tappa

La tappa presenta un dislivello di 1.500 metri. Anche in questo caso un percorso diviso tra una prima parte completamente pianeggiante e un finale molto mosso. Da Imola fino a Savignano sul Rubicone si segue la via Emilia praticamente rettilinea e pianeggiante. Dopo Savignano si entra progressivamente nell’Appennino romagnolo. Si attraversa la Repubblica di San Marino dove è posto un Gran premio della montagna e si raggiunge direttamente Urbino con alcune ulteriori salite oltre allo strappo finale di arrivo.