Gita in centro, bimbo di 4 anni resta solo in autobus: i poliziotti lo tranquillizzano e lui si diverte

Bimbo di 4 anni solo in autobus. Poco prima delle 10 di venerdì mattina una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato è stata inviata dalla Sala Operativa in via Colombo, dove l'autista dell’autobus della “linea 12” di "Start Romagna" aveva riferito al numero d'emergenza unico 112 di essersi accorto della presenza di un piccolo seduto sui sedili posteriori del mezzo di trasporto pubblico da lui condotto, senza esser accompagnato da alcun genitore o conoscente.

Sul posto gli agenti di Polizia hanno preso contatti con l’autista ed il bambino che si trovava nella parte anteriore dell’autobus, dove erano presenti altri passeggeri. Il piccolo era tranquillo, senza mai accennare ad un sentimento di paura o di sconforto. Anzi, con molta lucidità ha riferito i suoi dati anagrafici e quelli dei suoi genitori, permettendo così alla Polizia di riuscire in brevissimo tempo a contattare telefonicamente il padre che si è recato immediatamente sul posto.

Nel mentre il bimbo è stato intrattenuto, divertito, dagli improvvisati assistenti d’infanzia in uniforme. Il genitore ha ricostruito che il bambino era stato lasciato in un centro estivo alle 8 e che in mattinata il piccolo ed altri bambini accompagnati da due “dade”, avrebbero dovuto fare, trasferendosi in autobus, una gita in centro città. Evidentemente in questa circostanza è avvenuto lo smarrimento, fortunatamente risolto in pochissimi minuti grazie al tempestivo allarme dell’autista del mezzo pubblico, che ha addirittura ha anticipato un eventuale allarme da parte delle educatrici.