Giulia, diploma da centista al 'Saffi-Alberti': "Con questa scuola è stato amore a prima vista. L'ultimo anno è volato"

Tra i centisti dell'Istituto Tecnico "Saffi-Alberti" c'è Giulia Fuso, diplomatasi in "Biotecnologie Sanitarie". Si definisce "una ragazza semplice, che si interessa a tutto, cercando di immergersi in nuove esperienze per apprendere costantemente. Faccio di ogni esperienza un tesoro prezioso, che mi aiuti a migliorare anche in ambito professionale. Penso che in tutti questi anni il mio studio e la mia creatività mi abbiano portata a diventare la Giulia che sono oggi".

Lei ha conseguito il diploma in "Biotecnologie Sanitarie". Come mai ha scelto questo indirizzo?

"Ho scelto l’Istituto Tecnico Saffi Alberti con articolazione biotecnologie sanitarie perché sin da quando ero piccola avevo la passione per i laboratori chimici. Ad essere sincera mi è sempre piaciuto pensare di poter lavorare in un laboratorio di ricerca e quando ho visto la scuola è stato amore a prima vista. È stata una piacevole sorpresa scoprire che era veramente questo il posto che faceva al caso mio".

Si aspettava di concludere il suo percorso scolastico da centista?

"In tutta sincerità non ho mai avuto un’alta autostima e anche se speravo di avere il 100 non ci ho mai creduto veramente. Ero spaventata dall’idea dell’esame, come penso anche altri studenti che ambivano a questo voto, ma non mi ha fermata dal dare il massimo e dimostrare chi sono veramente".

Ha sacrificato qualche hobby per raggiungere questo bellissimo risultato?

"Penso che sacrificare del tempo personale per la scuola sia in realtà una cosa sbagliata: bisogna trovare un equilibrio che ti permetta sia di sviluppare competenze extrascolastiche che studiare. Non ho mai fatto a meno di un allenamento in palestra o in piscina, come non ho mai fatto meno di servizi sociali di volontariato per la Croce Rossa Italiana. Staccare la mente anche solo per un’ora aiuta nel concentrarsi nello studio e focalizzarsi su quello che è importante".

Come è stato il suo rapporto con professori?

"Per quello che riguarda il rapporto con i professori ho solo belle parole. Ho sempre avuto una comunicazione aperta e rispettosa con i miei professori, che fosse per chiarire dubbi sui contenuti delle lezioni o discutere di temi di interesse comune in ambito chimico biologico. Ho avuto la fortuna di avere professori empatici che hanno saputo indirizzarmi al meglio anche nelle scelte per il futuro".

Può dare una valutazione dell'anno trascorso?

"In tutta sincerità l’anno scolastico è stato più facile delle aspettative: è quasi come se il tempo fosse volato e non mi sono resa quasi conto che eravamo arrivati alla fine. Sicuramente ad arricchire questo periodo è stato anche un progetto scolastico pomeridiano per la produzione di biogas a partire da scarti alimentari, che mi ha permesso di passare più tempo in laboratorio oltre le normali ore di lezione. Se dovessi dare un voto a quest’anno scolastico penso gli darei il mio stesso".

Il ricordo più bello?

"Ci sono tanti ricordi belli ma quello che mi fa battere il cuore è il giorno della prima prova scritta della maturità". Appena entrati a scuola dovevamo sistemarci per l’esame e io ero la prima a salire le scale trovandomi davanti tutti i banchi vuoti: potevo scegliere dove sedermi e ho deciso di mettermi nel primissimo banco davanti. Continuava a ripetermi “ho fatto tutti gli anni di scuola nel primo banco e terminerò nel primo banco”". A ripensarci mi fa quasi ridere, ma credo mi mancherà".

Cosa farà nell'immediato futuro? Si iscriverà all'università?

"Per quello che riguarda il futuro continuerò gli studi all’Università: tengo aperte diverse possibili strade tra “Biotecnologie”, “Scienze biologiche” e “Tecnologie chimico-farmaceutiche”, anche se la prima scelta sarebbe quella di studiare biotecnologie per proseguire il percorso scolastico che ho conseguito. Per quello che riguarda il futuro tra qualche anno, già penso a un eventuale specializzazione, magari in lingua inglese".