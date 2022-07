Giulia, un diploma al top: "Il ritorno in classe? Una liberazione dopo una prigionia psicologica"

"Determinata", e che ci mette il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Giulia Maccora, 18 anni, è tra le studentesse del Classico che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti. "La mia passione più grande è viaggiare e visitare sempre posti nuovi, conoscere abitudini e culture diverse - racconta Giulia -. Purtroppo in questi ultimi due anni non è stato possibile assecondare questa passione, ma conto di recuperare al più presto".

Diploma col massimo dei voti. Quanto tempo dedicava quotidianamente allo studio?

L’impegno a scuola è stato costante durante l’intero corso di studi, ma sono riuscita a coniugare impegno e momenti anche di svago, di leggerezza e divertimento. Non ho trascurato neanche l’attività sportiva che mi ha aiutato nei momenti di maggiore stress. Certamente, l’ultimo anno è stato più impegnativo, non soltanto per gli esami finali, ma anche perché mi sono impegnata nel conseguire, nell’attività extrascolastica, una certificazione linguistica. Mediamente 3-4 ore al giorno le ho dedicate allo studio.

Il 100 rappresenta il suo cammino. Ma oltre al risultato, cosa ha ottenuto dal Classico?

Dal liceo che ho frequentato ho ricevuto tanto; oltre a un abuona preparazione anche la passione per le lingue che intendo continuare a studiare e soprattutto ho acquisito maggiore autostima e consapevolezza nei miei mezzi.

Ha un ricordo speciale?

I ricordi sono tanti, ma mi viene in mente un interessantissimo scambio di opinioni tra noi alunni e alcuni docenti relativo a rapporti interpersonali un po’ burrascosi tra alcuni di noi studenti. E’ stato molto costruttivo conoscere il punto di vista dei prof. Ma anche quello dei miei compagni.

Come è stato il ritorno in classe dopo un lungo periodo in "dad"?

Il ritorno in classe dopo un lungo periodo di dad è stata per come una liberazione da uno stato di prigionia, non tanto fisica quanto psicologica.

Lei ha scelto l'indirizzo Linguistico. Ha avuto modo di viaggiare e scoprire nuove culture? E cosa ha imparato?

Purtroppo, per i noti motivi, ho avuto poche occasioni per viaggiare ma per quanto ho potuto constare sono attratta dal mondo anglosassone, dalla sua cultura che voglio approfondire.

Veniamo agli ultimi giorni. La maturità era come se l'aspettava?

La maturità è stata un momento importante vissuta con grande emozione, così come me l’aspettavo.

Quali sono gli obiettivi del futuro?

Il mio obiettivo è approfondire la conoscenza delle lingue e delle culture dei vari popoli.