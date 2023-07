Giulio Orioli nuovo presidente del Rotaract Forlì, 22 anni si sta per laureare in Economia

A Cervia sabato scorso ha avuto luogo la cerimonia del passaggio delle consegne tra la presidente uscente del Rotaract Club Forlí, Cecilia Ranieri e il presidente entrante, Giulio Orioli, 22 anni, che si sta per laureare, tra poche settimane, in Economia e Commercio all’Università di Bologna - sede di Forlì. Ha anche un passato (recente) da sportivo come tiratore medagliato con la carabina e molti interessi. "Vorrei presentarvi la mia annata da presidente - ha riferito Giulio al passaggio delle consegne - con il motto che ho scelto, una frase di Alessandro Magno che recita 'Non c’è niente di impossibile per coloro che ci proveranno'.

La conviviale è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi soci, amici ed ospiti illustri tra i quali ricordiamo: il presidente del Rotary Club Forlí , Paola Battaglia, i Past President del Rotary Club Forlí Pierluigi Ranieri, Mario Fedriga e Massimo Amadio, il past president del Rotary club Faenza Tiziano Rondinini, il past president del Rotary club Forli Tre Valli, Alberto Ridolfi, il rappresentante distrettuale 2024/25 del Distretto Rotaract 2072, Carlotta Sofia Carniato, il Rappresentante Distrettuale del distretto 2072 per l’A.R. 2022-23, Maria Eleonora Mosca.