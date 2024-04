Un ulteriore riconoscimento dopo il successo di Picta: Giuseppe Bertolino in mostra Hong Kong tra gli artisti di fama internazionale

Un successo dopo l’altro per il maestro Giuseppe Bertolino, versatile artista di origine siciliana ma forlivese da una vita. Mentre a Terra del Sole volge alla battute conclusive con unanime consenso di pubblico e critica la ‘sua’ Picta, Rassegna europea di arte contemporanea, il noto artista si appresta a vivere l’ennesima soddisfazione. Alcune sue creazioni partiranno presto alla volta di Hong Kong, teatro di una esposizione collettiva che riunirà artisti di chiara fama di tutto il mondo. Venerdì alcune opere saranno esposte a ‘Magnifica’ grande mostra in galleria Aaie, Contemporany art Gallery a Roma, curata da Francesco Gallo con il prezioso contributo della gallerista Margherita Immordino Doria, protagonista della fondazione Elitemundilive.

“Porto in esposizione con orgoglio a Roma e poi a Hong Kong in una Fiera internazionale un artista che con le sue straordinarie opere conquista l'attenzione degli spettatori, e ti invita a cogliere la bellezza dei suoi colori, le parole dell’Immordino Doria. Successivamente i quadri lasceranno la città eterna per approdare in Oriente. “Giuseppe Bertolino ha sapientemente abbracciato il colore e la materia come strumenti principali della sua pittura - spiega il critico d’arte Michele Govoni, curatore di Picta -. Se l'arte contemporanea si manifesta, infatti, in molteplici forme, spaziando dall'astratto al concettuale, dall'effimero al tangibile, dal figurativo all'astratto, Bertolino si distingue in essa per la sua incessante ricerca nella simmetria geometrica e nella tangibilità della materia, creando opere che esplorano le profondità della struttura cromatica e materica”.

L’artista, che vanta numerose esposizioni in Italia e all’estero, riesce infatti a proiettarsi oltre la superficie visibile, immergendosi nella sostanza stessa della creazione, volgendo la sua attenzione alla fase creativa così come a quella progettuale. Uno degli elementi chiave è l'uso del colore. “Le sue tavolozze vibranti e audaci catturano lo sguardo dello spettatore, trasmettendo emozioni e stimoli visivi intensi, come sinfonie cromatiche che invitano a esplorare gli strati più profondi della sua produzione artistica” prosegue Govoni.

Eclettico come pochi altri artisti, Bertolino è protagonista anche nel mondo del design. Da oltre dieci anni ha intessuto una collaborazione con Stefano Monti, titolare de "La Rosa arredamenti" di Terra del Sole, che ospita nello showroom di via Sacco e Vanzetti 110 una settantina di opere del maestro: oggetti di design, arredo per la casa, poltrone, sedie, lampade come opere uniche, ‘partorite’ con originalità e caratterizzate dall’uso del colore e dalla tecnica che contraddistingue il maestro tra tanti.