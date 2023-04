Gli abitanti di San Pietro ai Prati lo attendevano da tempo: asfaltata via Prati

Lunedì e martedì sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura che hanno interessato via Prati di Forlimpopoli tra via Montanara e il sottopasso, con messa in sicurezza della strada. Dall'amministrazione comunale un ringraziamento alla Provincia" per questo intervento, atteso da tempo dalla frazione di San Pietro ai Prati in considerazione del fatto che si tratta di una strada molto trafficata". I lavori sono rientrati nella prima tranche di interventi della Programmazione 2023 dell’ente intermedio sulle strade Provinciali 61 e 127. Sono investimenti che la Provincia di Forli Cesena ha programmato per opere di sistemazione e manutenzione di alcuni tratti specifici, con particolare attenzione a quelli che necessitano di interventi urgenti.

Le principali notizie

Ritrovate le giovani scomparse: fuga di 48 ore

Parcheggio videosorvegliato

Atto vandalico davanti al tribunale

Nas, controlli nelle mense ospedaliere

Apre un locale con menù romagnolo

Il dramma: muore a 31 per un colpo di fucile

Sciagura stradale: perde la vita una donna in uno schianto contro un albero