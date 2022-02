Gli abiti nascono anche in carcere, il negozio solidale allarga gli orizzonti: "E' il momento giusto"

Fuori Luogo, il concept store nato il 16 settembre 2019 in Via Giorgio Regnoli 52, raddoppia e inaugura il suo primo showroom. "Ci sembrava il momento giusto per allargare il nostro messaggio a più persone possibili e perciò abbiamo deciso di aprire uno spazio espositivo anche al di fuori del centro storico, in Via del Cavone 7 a Vecchiazzano lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19", viene annunciato.

Il concept store

Nel concept store trovano spazio i marchi Sartoria Sostenibile, No Waste e Vintage d’Autore. Fuori Luogo, infatti, al suo interno ospita la Sartoria Sostenibile, un progetto che si occupa di professionalizzare donne carcerate o che vivono in situazioni di svantaggio, insegnando loro a confezionare abiti ed accessori, in modo da favorire la crescita personale e professionale.

La Sartoria Sostenibile è un laboratorio che ha due sedi, uno all’interno del carcere di Forlì e l’altro nella sede della cooperativa.

Fuori Luogo crede nella produzione sostenibile nel rispetto dell’ambiente: i tessuti impiegati per la produzione degli abiti e degli accessori seguono una filiera tracciabile ed etica. L’obiettivo è infatti quello di legare il concetto di qualità al benessere delle persone e della comunità.