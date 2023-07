Gli alluvionati di San Tomè e Schiavonia devono difendersi dai ladri: "E' allarme sciacalli"

"In città si moltiplicano i messaggi di allarme e richieste di aiuto di cittadini alluvionati, che dopo il danno del disastro oggi devono difendersi dagli sciacalli. Sembra infatti che approfittando delle abitazioni con infissi e porte da riparare o lasciate aperte per lasciare asciugare i muri, stiano saccheggiando i pochi beni rimasti indifesi". Lo segnalano Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi, coportavoce Europa Verde Forlì Cesena, specificando che "nelle chat dei cittadini alluvionati sono sempre più numerose le denunce di furto e gli allarmi per i vicini, con una apprensione ovviamente crescente e insopportabile soprattutto nelle zone di San Tomè e Schiavonia".

"Preoccupati e sentendosi indifesi, non trovando una presenza costante delle forze dell’ordine, c’è anche chi sta pensando di organizzare delle ronde - proseguono Ronchi e Mengozzi -. La situazione è molto grave e riguarda un tema, quello della sicurezza, sulla quale il vicesindaco e la coalizione di destra hanno speso in campagna elettorale molte parole. Rivolgiamo quindi un appello perché si intensifichino gli sforzi e si dimostri nei fatti che l’amministrazione è presente".