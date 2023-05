Gli Amici della Pieve a favore degli alluvionati seguiti dalla Caritas

È stata Serena Savoia, presidente dell'Associazione Amici della Pieve, a consegnare un contributo di 1.500 euro a monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, da destinare alla Caritas diocesana affinché sia utilizzato, insieme agli altri fondi raccolti, per affrontare le esigenze primarie delle tante famiglie forlivesi che in seguito all'alluvione dei giorni scorsi hanno perso tutto. L'associazione, costituita nel 1999, conta una settantina di soci ed ha sede a Pievequinta, avendo in gestione dal 2001 Palazzo Morattini dove viene svolta un'intensa e qualificata attività culturale. Altrettanto importante è l'operato che svolge in campo sociale e il sostegno a enti e sodalizi che si occupano di persone bisognose.

La somma donata martedì 30 maggio 2023 è stata raccolta in occasione degli allestimenti della mostra fotografica "Le cento chiese di Forlì" che si sono tenuti a Palazzo Morattini e a Palazzo Marchesi, sede del vescovado, e delle diverse manifestazioni collaterali all'esposizione. La mostra e il relativo catalogo, curati da Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli, sono stati molto apprezzati, tanto che dopo l'estate riprenderanno le camminate dal titolo "Di chiesa in chiesa", ideate allo scopo di far conoscere il patrimonio architettonico, artistico e storico dei luoghi di culto del territorio.