Gli auguri di Natale nella sede di Fmi: "Continueremo ad impegnarci al servizio dei cittadini"

Il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo e l’assessore Giuseppe Petetta si sono recati in visita alla sede di Forlì Mobilità Integrata, in via Lombardini, per porgere all’intero staff dell’azienda partecipata dal Comune gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. “A nome dell’Amministrazione comunale - affermano Mezzacapo e Petetta - abbiamo voluto ringraziare dirigenti e dipendenti di Fmi, una realtà di primaria importanza per la nostra città e per il territorio. L’organizzazione e la gestione della viabilità, della mobilità e della sosta sono tematiche complesse e fondamentali per i cittadini, per la qualità della vita e per lo sviluppo del territorio. Fmi rappresenta un fiore all’occhiello del nostro sistema di governo locale, per attenzione al lavoro, dedizione e spirito di servizio, come dimostrato anche durante le attività realizzate in occasione delle emergenze climatiche della scorsa primavera e dell’estate”.

Alle parole degli amministratori è seguita una riflessione da parte dell’amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno: "È passato poco più di un anno dal mio arrivo ed è un vero onore lavorare in un ambiente così affiatato e carico di passione per la propria attività. Continueremo ad impegnarci al servizio dei cittadini. A nome di tutta la struttura, grazie di cuore al Vicesindaco e all'assessore per la loro partecipazione al nostro momento aziendale di scambio degli auguri natalizi". Un’espressione di gratitudine è stata espressa anche da Claudio Maltoni, direttore generale di Fmi: "Ringrazio tutto il personale per il lavoro svolto nel 2023, con impegno e professionalità, per tutti i Comuni del nostro territorio. Ci attendono sfide importanti e sono convinto che faremo tutti del nostro meglio".