Gli autovelox stanano i piedi pesanti sull'acceleratore. Ecco la nuova mappa dei controlli

Sono 25 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Forlì la scorsa settimana per il superamento dei limiti di velocità. Proseguono i controlli finalizzati a rispettare i limiti di velocità lungo le arterie comunali. Lunedì le pattuglie saranno impegnate con i dispositivi autovelox e trucam in via Del Partigiano, martedì in via Tredici Novembre, mentre il primo dicembre lungo la Tangenziale e in via Due Ponti e il giorno successivo in viale Bologna.