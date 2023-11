Gli ex compagni delle medie si ritrovano con la 'prof' dopo oltre 30 anni

Sì sono ritrovati dopo più di trent’anni dalla licenza media gli ex compagni della scuola Giorgina Saffi di Forlì. La serata è stata piena di bei ricordi, racconti e aneddoti che hanno fatto tornare tutti a quegli anni felici. Ospite d’onore la professoressa di lettere Gabriella Pucci, vero pilastro della formazione di tutti gli studenti di quel periodo, capace di insegnare oltre alle nozioni didattiche, anche il senso del dovere, il rispetto per gli altri e il valore delle relazioni. La promessa è di ritrovarsi per permettere anche a chi non era presente di rivivere quei momenti spensierati.