Gli interventi della Regione per l'ospedale: 6 letti in più in Rianimazione e 16 negli altri reparti

Una nuova Casa della salute a Forlì da 11 milioni di euro e lavori all'ospedale Morgagni-Pierantoni. Sono i principali interventi confermati dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini in visita a Forlì con tutta la giunta regionale. Per l’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, sono in programma lavori per realizzare 6 ulteriori posti letto in terapia intensiva (con una spesa di 1,4 milioni di euro), un altro intervento per 4 posti letto in medicina d’urgenza e 12 in pneumologia (per un costo di 1.834.500 euro).

E poi opere di ristrutturazione e l’adeguamento dei blocchi operatori e delle aree intensive, insieme al completamento della dotazione tecnologica delle aree di emergenza e urgenza (2,4 milioni), mentre tra gli interventi che l’Ausl Romagna ha previsto su un numero ampio di presidi ospedalieri per un totale di oltre 17 milioni di euro, e che riguardano anche le strutture di Forlì e Cesena, ci sono il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico.