Gli irriducibili della Vespa sfilano tra le colline del Forlivese: "Una bellissima esperienza"

Civitella di Romagna ha ospitato il "Vespinbirra", il raduno dell'intramontabile Vespa aperto a tutti gli appassionati delle due ruote. L'evento, organizzato dalla Proloco nell'ambito della Festa della birra "Artigianale", ha visto il gruppo di Vespa, moto e auto d'epoca partire da Civitella ed arrivare fin sopra il coronamento della Diga di Ridracoli dove si sono svolte le foto di rito. Dopo una sosta immersi nello splendido paesaggio che solo questo luogo può offrire, il gruppo è ripartito alla volta di Civitella dove ha concluso la serata con l'aperitivo e la cena preparati dallo staff di "Artigianale".

"È doveroso ringraziare per il supporto e la scorta l'Associazione di Protezione civile "Il Molino" di Bertinoro, la Misericordia di Galeata per il servizio Ambulanza, i veterani dell'enduro estremo Paolo Cangini e Sandro Tedeschi per l'officina mobile e il nostro apripista Stelio Venturini di "SV Garage" e i suoi amici per le macchine d'epoca - spiegano gli organizzatori -. Si ringrazia inoltre il Motorcycle Born to dream di Ravenna, il Motoclub Predappio ed Avis Civitella e Forlì per il supporto organizzativo e logistico".

"Infine un grazie a tutti i volontari e al presidente della Proloco di Civitella Giovanni Felice per aver appoggiato fin da subito questa iniziativa, all'Amministrazione Comunale per il patrocigno e all'assessore Francesco Samorani per l'aiuto profuso nell'organizzazione di questo evento - concludono -. È stata una bellissima esperienza, l'ottima organizzazione e il gioco di squadra messo in campo ci dà l'entusiasmo per ripetere l'evento anche l'anno prossimo".