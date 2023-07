Gli obiettivi del centista Flavio: "Vorrei partecipare al concorso per la Marina Militare"

Ha concluso il ciclo di studi delle superiori col massimo dei voti Flavio Chiatti, studente del liceo "Canova" frequentante l'indirizzo "Design Orafo". Flavio si definisce "un ragazzo semplice, con pregi e difetti, mi metto in gioco e se sbaglio ci riprovo, mi piace stare con gli altri e dare una mano a chi ha bisogno, rendermi utile".

Si aspettava di concludere il suo percorso col massimo punteggio?

No, ma in fondo ci speravo perchè ho lavorato tanto e non sempre è stato facile".

Oltre allo studio è riuscito a coltivare hobby o passioni?

"Mi piace la storia in generale, ascolto musica degli anni 60-80 come Elvis e i Queen e mi piace tenermi in forma andando in palestra. Amo gli animali, in particolare il mio cane Clyde".

Torniamo indietro di alcuni anni. Come mai all'epoca ha scelto l'indirizzo Design Orafo?

"Scelsi questo indirizzo perchè mi piaceva l'idea di disegnare un gioiello per poi crearlo realmente. Sono stato molto contento di aver frequentato questo liceo".

Gli ultimi anni sono stati impegnativi, condizionati dal covid e in ultimo all'alluvione...

"Questi eventi inaspettati hanno cambiato la nostra normalità ma ci hanno anche messo alla prova. Da queste esperienze ho imparato che bisogna essere pronti ad affrontare situazioni diverse da ciò che abbiamo progettato".

Cosa ricorda con piacere del suo cammino?

"Sono felice degli amici che ho avuto nella mia classe è quelli conosciuti anche di altre sezioni. Mi mancheranno le gite e anche i professori con i quali ho avuto un ottimo rapporto e soprattutto hanno creduto in me".

Cosa ha pensato prima e dopo la maturità?

Prima ero un po' teso: dopo aver fatto l'esame invece ero sollevato, fiero di me stesso per come ho parlato".

Ora quali sono i suoi progetti?

Intanto cercherò un lavoro, poi vorrei partecipare al concorso per la Marina Militare. So che non è semplice, rimango con i piedi per terra, ma non voglio avere rimpianti, preferisco dire che ci ho provato, ma non c'è l'ho fatta anziché rimpiangere di non averci provato. Bisogna avere degli obbiettivi è impegnarsi per raggiungerli. La strada è in salita, ma quando sai di aver lavorato sodo è c'è l'ha fai è una grande soddisfazione".