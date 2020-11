Gli porta da mangiare, viene aggredito dai cinghiali che aveva "adottato": trasportato d'urgenza al Bufalini

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser stato aggredito dai cinghiali che aveva "adottato". L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17, a Rocca Delle Caminate. E' stato il ferito, un 65enne del posto, a chiedere aiuto al cugino, che ha a sua volta allertato i soccorritori. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Meldola, intervenuti sul posto, che hanno provveduto a sequestrare l'area.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, l'uomo si era presentato nel recinto, dove si trovavano i tre cinghiali, due esemplari maschi ed uno femmina. In particolare gli animali selvatici erano stati trovati dall'uomo circa un anno fa. La Polizia Provinciale, al termine di un controllo effettuato lo scorso agosto, aveva provveduto a sequestrarli, affidandoli alla custodia del 65enne in attesa di ulteriori provvedimenti. Il giudice il 29 ottobre ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione all'ente provinciale.

A giorni era previsto il trasferimento dei tre mammiferi in un parco nella provincia di Ravenna. Per tutto il periodo l'uomo si è occupato del benessere degli animali, rifocillandoli due volte al giorno. Nel tardo pomeriggio di mercoledì si è così presentato nel recinto per portargli da mangiare, ma a differenza di altre volte è stato aggredito da almeno uno degli esemplari maschi. Il ferito ha subito allertato il cugino, corso in pochi minuti sul posto, il quale ha trovato il familiare all'interno del recinto stesso.

Sulle sue gambe, il 65enne si reggeva un braccio e faticava a camminare. I colpi sarebbero stati violenti, ma non avrebbero leso organi vitali. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. I medici si sono riservati la prognosi. I Carabinieri hanno sequestrato l'area per gli ulteriori accertamenti.

Foto di repertorio