Gli rubano la bici fuori la scuola, la denuncia fa scattare le indagini: individuato il ladro, ora si cercano i ricettatori

Ha rubato una bici all'esterno della scuola media di Castrocaro Terme. Al termine di un'attività investigativa i Carabinieri hanno denunciato un 21enne di nazionalità straniera, in Italia senza fissa dimora, già noto per precedenti specifici. L'episodio risale a qualche settimana fa. Il giovane era riuscito a recidere la catena che assicurava il velocipede alla rastrelliera e, una volta liberata, l’ha inforcata allontanandosi per le vie limitrofe. Al proprietario, scoperto il furto, non è rimasto altro che formalizzare la denuncia alla locale stazione dei Carabinieri, auspicando che la bici, risultata essere di una nota marca e di valore, potesse essere ritrovata.

Gli uomini dell'Arma, incrociando le informazioni acquisite tramite le indagini tradizionali, sono riusciti ad identificare il giovane ladro. Proseguono le indagini per cercare di ritrovare la bici ma, soprattutto, risalire ad eventuali ipotetici ricettatori e spezzare in questo modo il circuito illegale. "In questi casi la tempistica entro la quale si formalizza la denuncia è determinante ai fini del buon esito delle attività investigative e giungere, quindi, al recupero del bene sottratto", fanno sapere gli inquirenti.