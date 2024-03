Gli studenti dell'Itis toccano con mano il mondo della chimica: visita alla Celanese

Circa 35 studenti, appartenenti alle classi quinte indirizzo Chimico dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Marconi” di Forlì hanno visitato mercoledì il sito produttivo di Celanese, azienda multinazionale della chimica con 40 siti nel mondo e che a Villa Selva sta sviluppano il suo Centro di Eccellenza per il Compounding in Europa. Gli studenti, accompagnati dai professori Paolo Malmesi e Eugenio Oliva, sono stati accolti da Ramon Albareda, Managing Director del sito di Forlì. Dopo un breve momento introduttivo nel quale Roberta Pellecchia, Product Specialist, ha presentato i prodotti e le loro applicazioni, le classi sono state accompagnate a visitare parte degli impianti produttivi e del centro di Ricerca e Sviluppo, di recente ampliato e ristrutturato.

Jacopo Coletta, responsabile di Reparto, e Lisa Badiale, Lab Manager, insieme ad alcuni loro collaboratori hanno guidato gli studenti permettendolo loro di toccare con mano il mondo della chimica applicato ad un contesto aziendale e di approfondire tematiche già presenti nel piano di studio. “Questa visita si colloca all’interno di un percorso di collaborazione già esistente con alcune scuole superiori della città e ci permette di rafforzare sempre di più il legame con il nostro territorio attraendo la forza lavoro del futuro - ha dichiarato Ramon Albareda -. Siamo orgogliosi di poter contribuire a creare un’esperienza coinvolgente per mostrare agli studenti l’importanza della chimica studiata tra i banchi di scuola, applicata ai grandi processi industriali".

I professori che hanno accompagnato gli studenti si sono soffermati sul beneficio di questa iniziativa lato scuola. "Per gli studenti e noi insegnanti è stata un’opportunità per conoscere più a fondo una delle aziende leader nel proprio settore presente nel nostro territorio, il suo processo produttivo e il livello di digitalizzazione ad esso applicato. La scuola propone sempre con entusiasmo attività come questa che contribuiscono a preparare gli studenti ad inserirsi rapidamente, già dopo l’Esame di Stato, in realtà produttive tecnologicamente avanzate e/o a proseguire con successo gli studi", le parole di Malmesi e Oliva.

La mattinata si è conclusa con un momento di confronto nel quale sono state raccolte le impressioni dei ragazzi. Il personale aziendale ha poi salutato la scolaresca con un breve approfondimento sulla cultura della sicurezza, tema che a Celanese sta particolarmente a cuore. Ancora una volta la soddisfazione del personale in azienda e del personale scolastico è stata appagata dall’interesse e la curiosità mostrati dagli studenti durante la visita.