Gli studenti piantano nuovi alberi nel giardino della media di Santa Maria Nuova

Il Comune di Bertinoro ha celebrato lunedì mattina la Giornata Nazionale degli Alberi, e il Comune, insieme all'Associazione Volontaria Onlus e alle classi 3C e 1D, ha partecipato alla piantumazione di alcuni alberi e arbusti nel giardino della scuola media di Santa Maria Nuova. Questa iniziativa si inserisce all'interno del progetto “Forestiamo”, promosso da Volontaria Onlus e prevede la piantumazione di 11.000 alberi nel territorio del Comune di Bertinoro.

Piante e alberi sono tutti di origine autoctona e sono stati regalati dalla Regione Emilia-Romagna grazie al progetto “mettiamo radici per il Futuro”.

“Uno degli obiettivi principali dell'attività odierna - dichiara l'assessora alla Scuola, Sara Londrillo - è quello di sensibilizzare le coscienze dei più giovani a un tema importante come quello della piantumazione degli alberi, in particolar modo in un periodo di veloci cambiamenti climatici come quello che stiamo vivendo. Questa iniziativa fa parte di un'ampia serie di progetti all'interno del Piano Dell'Offerta Formativa, portati avanti dal Comune di Bertinoro nelle scuole, volti all'educazione ambientale e alla scoperta del territorio”.

Inoltre, sono state stanziate risorse del Comune e dell'Istituto Comprensivo per continuare la riqualificazione in ottica outdoor education di tutti i giardini scolastici di Bertinoro. “Il 27 novembre, in occasione delle celebrazioni di Santa Caterina, verranno distribuiti gratuitamente in piazza a Bertinoro per tutta la giornata piccoli alberi dall'Associazione Volontaria Onlus a tutti i cittadini, che aderiranno così al progetto Forestiamo”, conclude la sindaca Gessica Allegni.