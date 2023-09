Gli studenti piantano una tenda al Campus e protestano contro il caro affitti. Tassinari: "Governo al lavoro dopo decenni di immobilismo"

Hanno montato una tenda al Campus di Forlì per protestare contro il caro affitti. Un gesto simbolico che alcuni studenti universitari hanno voluto compiere in seguito alle proteste che nei giorni scorsi ci sono state a Milano, dove una ragazza ha montato una tenda davanti alla sede del Politecnico. Il tema è quello dei prezzi troppo alti degli affitti nelle grandi città. Aumenti che sono stati registrati anche a Forlì. Secondo i dati preliminari di un’indagine condotta da Cgil, Udu e Sunia, che fotografano le difficoltà degli studenti fuorisede, "il 31% di coloro che studiano a Forlì denunciano un’elevata difficoltà nel trovare un alloggio. I problemi più ricorrenti sono la carenza di camere, le condizioni poco dignitose degli appartamenti e i costi elevati. Ma pesano anche le scarse informazioni e gli annunci riservati alle studentesse che vengono segnalate rispettivamente dal 21%, e dal 16% dei rispondenti. E anche quando l’alloggio si trova, non sempre soddisfa le esigenze degli studenti: solo il 53% si dichiara soddisfatto". "L'università italiana è sempre meno accessibile, gli abbandoni continuano a crescere ogni anno e sempre più giovani scelgono di lasciare l'Italia per costruirsi prospettive di vita migliori altrove - prosegue l'Udu -. Inoltre, abbiamo sempre sottolineato che la crisi abitativa continua a colpire enormi fasce della popolazione studentesca: le stanze in affitto sono introvabili e i prezzi sono schizzati alle stelle. Le mense sono inesistenti, e se ci sono sono costose. Le borse di studio non sono sufficienti".

Sulla questione del caro libri e degli alloggi universitari interviene la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari: "Questo Governo è stato l’unico ad intervenire in maniera decisa. Al ministro Bernini va dato atto, dopo decenni di immobilismo, di aver preso in mano la situazione ed averla affrontata, lavorando sodo. Le università hanno riaperto i battenti con 5.400 posti letto ex novo in più negli studentati. Oggi, in commissione Cultura, durante le audizioni, una rappresentanza di Azione Universitaria, auditi sul tema, ha dato atto al ministro Bernini che questo Governo sta facendo tanto, a differenza di altri negli ultimi dieci anni. Il caro alloggi non è una novità, è da sempre un problema, solo oggi una certa parte politica se ne accorge? Cosa è stato fatto in passato? Nulla. Questo governo, il ministro Bernini e questa maggioranza, sta affrontando la questione, perché per noi il diritto allo studio è sacro e inviolabile, e non un ritornello da tirare fuori quando serve per strumentalizzare".