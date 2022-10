Gli studenti sposano il teatro: otre duecento giovani abbonati per la nuova stagione del Diego Fabbri

Grande successo per l'"Abbonamento speciale scuola", l’iniziativa coordinata dal Centro Diego Fabbri e Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che per la stagione 2022-23 porta a teatro oltre duecento ragazzi e ragazze delle scuole superiori del territorio e del Campus di Forlì

Quella che sta per chiudersi in questi giorni, è stata una vera e propria campagna abbonamenti, rivolta alle scuole superiori e al Campus Universitario di Forlì, che ha proposto a studenti e studentesse un abbonamento a loro dedicato dedicato che garantisce l'accesso - ad un prezzo speciale di 35 euro - a cinque spettacoli nella Stagione di prosa del Teatro Diego Fabbri di Forlì, tra i quali citiamo “Il Berretto a Sognali” con Gabriele Lavia e “L’Oreste” con Claudio Casadio. Ad essi si aggiungono poi due spettacoli della programmazione di Teatri D’inverno, la rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea al Teatro Il Piccolo di Forlì. Un progetto attivato da diversi anni e che per la imminente stagione ha raggiunto 288 sottoscrizioni.

"Si tratta di un importante risultato che permette ai giovani forlivesi di scoprire e vivere la meravigliosa arte del Teatro e dei suoi grandi protagonisti, in una stagione ricca di spettacoli imperdibili - commenta Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri -. Un’azione che si inserisce perfettamente nella mission della nostra organizzazione, per accrescere la formazione del giovane pubblico ai linguaggi dello spettacolo, un tema molto caro all’illustre concittadino a cui è dedicato il Teatro della nostra città”.

Il progetto è una delle più importanti iniziative forlivesi, legate al teatro, per gli spettatori più giovani che si aggiunge alla ricca offerta di percorsi che il Centro Diego Fabbri propone al mondo della scuola. Tra di essi si citano il percorso di letture interpretate che prevede una serie di incontri in classe con una lettrice e doppiatrice professionista per promuovere il piacere del leggere; il progetto “Giovani Reporter a Teatro” che vede protagonisti gli studenti nella realizzazione di vere e proprie recensioni di alcuni spettacoli che andranno in scena nella stagione di prosa del Teatro Fabbri e nella rassegna Teatri d'Inverno e il laboratorio dedicato al teatro, come strumento educativo e formativo, finalizzato alla messa in scena di una performance finale in collaborazione con il Centro Diurno Ulisse di Forlì. Progetti, quelli rivolti alle scuole, che il Centro Diego Fabbri, su espressa richiesta dell’Ufficio Scolastico Provinciale, sta portando anche in altre città del territorio, per avvicinare sempre di più i giovani al teatro e alla fruizione del patrimonio culturale, come strumenti educativi e formativi, anche ad integrazione alla normale didattica prevista dai piani ministeriali.