Gli studenti visitano Meldola con il progetto "Vivi la tua Città"

Gli alunni della scuola media Dante Alighieri sono stati impegnati coi loro docenti nel progetto "Vivi la tua Città" che li ha condotti, attraverso visite guidate ai luoghi più importanti della città. Giunta alla sua quattordicesima edizione la bella iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha come fine quello di far conoscere alle giovani generazioni, attraverso itinerari cittadini uniti alla narrazione di esperti, la storia meldolese, i monumenti e luoghi della Città di rilievo storico, culturale, artistico e naturalistico.

"I giovani sono il nostro futuro - esordisce il sindaco Roberto Cavallucci -. A loro dobbiamo trasmettere la storia della città affinchè diventino i custodi più preziosi della nostra memoria. Un enorme ringraziamento alla dirigente scolastica, ai docenti, agli esperti di storia locale, alle guide, alle realtà associative Genm (Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese) e Anpi (Associazione Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) ed a tutti coloro che, con il loro operato, hanno reso possibile questa importante iniziativa per i nostri studenti".