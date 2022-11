Gomme invernali, scatta l'obbligo. L'osservatorio avverte: "Il 10% degli incidenti causati da pneumatici non ottimali"

Mauro Sorbi, presidente Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale Regione Emilia-Romagna, ricorda una importante scadenza che riguarda il cambio dei pneumatici. "Entro il 15 novembre e fino al prossimo 15 aprile, con 30 giorni di deroga rispetto alle due date, occorre aver cambiato le gomme estive sostituendole con quelle invernali. Ricordiamo che il cambio è un obbligo, salvo il mezzo abbia montato un set di gomme 4 stagioni o se le gomme montate abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. In alternativa occorre essere dotati di catene per evitare le sanzioni in caso di controllo".

Viene ricordato che "le sanzioni per coloro che non ottemperano a questo obbligo prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria. Il pneumatico invernale e quello estivo garantiscono una maggior tenuta dell’auto in base alle diverse condizioni atmosferiche stagionali. Poniamoci la domanda se affidare la nostra vita a un pneumatico sgonfio o usurato, perché è lapalissiano che le gomme sono l’unico punto di contatto tra la vettura e il suolo. Ciò nonostante la metà delle autovetture italiane circola con gli pneumatici sotto-gonfiati, il 12% con pneumatici visibilmente danneggiati e il 2,3% con pneumatici diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione. Altro dato consolidato è che circa il 10% degli incidenti è imputabile a condizioni non ottimali dei pneumatici. Garantiamo a noi e a tutti gli utenti della strada che incrociamo una maggior sicurezza".