L'ex Rondo Point diventa "Good News": la Diocesi ha in piazza un nuovo punto d'incontro

L'ex Rondo Point diventa "Good News". E' stato inaugurato mercoledì mattina in corso della Repubblica 2/ter il nuovo punto di informazione e di incontro della Diocesi di Forlì-Bertinoro. La Diocesi di Forlì-Bertinoro ha ricevuto in donazione dalla Fondazione Alé la struttura già denominata “Rondo Point” che ora, con un nuovo nome, diventerà punto di informazione delle iniziative della Diocesi, di ascolto delle persone e dei loro bisogni, con il coinvolgimento degli Uffici pastorali e del settimanale diocesano "Il Momento".

“Alla fine di questo primo anno di cammino sinodale sentiamo ancora di più la necessità di uscire, di incontrare e ascoltare le persone - afferma il vescovo Livio Corazza, che ha benedetto il punto informativo alla presenza dell'assessore al Welfare Rosaria Tassinari - abbiamo ora la possibilità di questo punto di visibilità nella piazza centrale di Forlì, un luogo aperto alla città e per l’attenzione alle persone bisognose. Ringrazio ancora la Fondazione Alé per questa donazione, che avviene significativamente in questo anno in cui ricorderemo in Diocesi grandi testimoni e comunicatori: l’ottavo centenario della presenza e della prima predica proprio qui a Forlì di Sant’Antonio, l’80° anniversario dell’arrivo a Forlì dei Salesiani e il 70° della morte di monsignor Giuseppe Prati, il familiare don Pippo dei forlivesi. Ringrazio anche Alessandro Rondoni, che come incaricato per le comunicazioni sociali della Ceer, ha accompagnato questo passaggio".

Responsabile dell’attività di Good News sarà don Giovanni Amati, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi, con il supporto operativo della segreteria della Caritas (per info tel.0543.30299, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, oppure via mail a segreteria@caritas-forli.it).