Gradita visita per le fiamme gialle forlivesi, in caserma arriva Babbo Natale accolto dai bambini

Gradita sorpresa, nel pomeriggio di mercoledì presso la caserma “Ferruccio Cuppini”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì.

Le Fiamme Gialle forlivesi, infatti, hanno ricevuto la visita di Babbo Natale, gioiosamente accolto da una nutrita schiera di bambini, accompagnati dai loro genitori in servizio nel Corpo. L’iniziativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì è stata realizzata con il supporto del Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza e con il contributo finanziario del Fondo Assistenza Finanzieri (F.A.F.), l’Ente che, per statuto, ha scopi previdenziali e assistenziali a favore dei militari in servizio e congedo del Corpo.

I bambini hanno potuto così trascorrere un insolito e piacevole pomeriggio in caserma e visitare gli uffici delle loro mamme e dei loro papà. Dopo la merenda, il momento clou: attesissimo dai più piccini e acclamato a gran voce, è giunto Babbo Natale, che ha consegnato loro i regali che avevano chiesto nella letterina e lasciato i doni per gli altri bambini che non sono potuti intervenire e che, ora, li riceveranno a casa. Nell’occasione, i più grandi hanno brindato con il Comandante Provinciale, col. Vito Pulieri, scambiandosi gli auguri di Buon Natale, al termine di un anno lavorativo intenso e faticoso, ma ricco di soddisfazioni.

Con l’iniziativa in rassegna, la Guardia di Finanza di Forlì ha voluto festeggiare le imminenti festività di fine anno, riservando un “pensiero speciale” ai figli degli appartenenti al Corpo che condividono, fin da piccoli, le soddisfazioni e, talvolta, anche le preoccupazioni dei genitori che svolgono una professione “in uniforme”, nonché ringraziare questi ultimi per i sacrifici che giornalmente affrontano per garantire la sicurezza economico finanziaria dei cittadini e delle imprese.