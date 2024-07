Diploma con lode all'Itaer, il graduato dell'Aeronautica si racconta: "Una bella sfida. Vorrei continuare a studiare"

Ha frequentato il corso serale dell'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" di Forlì, diplomandosi con la lode. E' la storia di Michele Barbone, graduato dell'Aeronautica Militare in servizio al 15esimo Stormo di Pisignano di Cervia, marito e papà di Diletta e Alessandro. "Mi piacciono le sfide non competitive, ma quelle che permettono di crescere e migliorare ed è questo uno dei motivi che mi ha portato ad iscrivermi al corso di "Costruzioni aeronautiche" - racconta -. La voglia di prendere il diploma, non conseguito al tempo giusto per irresponsabilità giovanile, è cresciuta nel tempo man mano che maturavo, ma gli impegni lavorativi e familiari non mi hanno mai permesso di mettermi in gioco".

"L'offerta formativa prospettata dall'Itaer "Baracca" per il corso serale è stata davvero allettante, tanto da convincermi ad investire due anni di sacrifici per una sfida che mi avrebbe permesso di rimettermi in gioco e di crescere sia sul piano personale che lavorativo - racconta Barbone -. Non posso nascondere che i sacrifici fatti sono stati tanti, sia fisici, nel presentarsi tutte le sere a lezione, ma anche emotivi, dovendo tornare a rivivere verifiche ed interrogazioni, e mentali in quanto gli argomenti studiati sono stati davvero "tecnici". Ma ciò che ho imparato, soprattutto nel mio lavoro, è che gli impegni presi vanno portati al termine sempre con la massima dedizione, ed ho fatto solo questo. Ci ho messo il mio massimo impegno, ottenendo un risultato inaspettato ma che sicuramente ha ripagato gli sforzi".

"Il mio rapporto con l'Itaer è stato determinato dalla crescita continua di curiosità e voglia di sapere di un mondo che conoscevo appena ma che si è rivelato affascinante e stimolante, imparare e studiare le forze aerodinamiche, per effettuare una perizia sugli strumenti utilizzati per il volo, e tutte le norme che regolamentano il vasto mondo dell'aeronautica civile mi ha alimentato per tutto il percorso formativo, e grazie alla competenza e professionalità del corpo docenti, sono arrivato alla "maturità" preparato e consapevole del percorso fatto - prosegue -. Arrivato a questo punto, compatibilmente con gli impegni soprattutto famigliari, la voglia di continuare a scoprire l'affascinante mondo aeronautico cresce sempre più, quindi sto valutando l'idea di non abbandonare quello che ho imparato in questo percorso, ma di continuare a studiare anche se questo vorrà dire ulteriori sacrifici".