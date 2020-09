Gran finale internazionale per l'edizione 2020 dell'Ibrida Festival

L’artista visivo spagnolo Carlos Casas sarà protagonista di un evento live all’Arena San Domenico di Forlì insieme al percussionista e ricercatore sonoro Enrico Malatesta. In arrivo anche moltissima videoarte da tutto il mondo, per spettatori curiosi.

La quinta edizione di Ibrida - Festival delle Arti Intermediali propone un importante epilogo internazionale domenica 13 settembre a partire dalle ore 21 all’Arena San Domenico di Forlì con Krakatoa | Archive Works, performance visuale e sonora che l’artista spagnolo Carlos Casas presenterà insieme al percussionista Enrico Malatesta.

«Ispirato all’eruzione dell’omonimo vulcano in Indonesia nel 1883» spiegano i Direttori Artistici di Ibrida Festival Francesca Leoni e Davide Mastrangelo «Krakatoa rappresenta l’ultimo capitolo realizzato per la serie Archive Works, sperimentazioni con materiali d’archivio, found footage e film classici che manipolati da Casas si trasformano in un vero e proprio nuovo film. Un concatenamento spezzato di affetti a velocità variabili, un percorso ascensionale che è un viaggio d'esplorazione irregolare frutto di continua negoziazione tra la messa a fuoco della propria visione interiore, le accensioni luminose e le vie di fuga dal paesaggio: procurarsi da soli i propri ostacoli per rendere più vivace e sanguinosa la lotta contro il presente. Rappresentano un processo di scoperta e analisi di materiale d'archivio -classico o contemporaneo- finalizzato alla creazione di un nuovo oggetto cinematografico. Analogamente, il suono di Enrico Malatesta interpola repertorio e creazione, affidata a musicisti che la realizzano spesso dal vivo. Con Archive Works, Carlos Casas sperimenta un nuovo approccio al found footage e all'esplorazione dell’esperienza sonora».

L’esibizione live di Casas e Malatesta sarà preceduta da Decoding reality, selezione video a cura di Kika Nicolela, videoartista e curatrice.

All’Arena San Domenico sarà inoltre possibile vedere la video installazione multicanale Vanitas vanitatum, et omnia vanitas di Francesca Fini.

Per tutto il giorno, infine, nelle tre stanze virtuali (Red, Green e Blue Room) create sul sito HYPERLINK "https://www.ibridafestival.it" www.ibridafestival.it saranno disponibili gratuitamente diverse selezioni di video arte internazionale.

Siate curiosi, seguite anche l’ultima giornata di Ibrida Festival 2020. Ingresso unico ore 21 all’Arena San Domenico: € 6.