"Grande attività sociale": inaugurata una rotonda dedicata alla squadra di rugby

Inaugurata la rotatoria di via Bertini e via Pandolfa dedicata alla squadra di rugby forlivese e realizzata dalla società stessa. "Una rotatoria dalla grande visibilità che consentirà a tanti forlivesi di ammirare la piccola “opera d’arte” che caratterizza lo snodo stradale - esordisce il vicesindaco, con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. È un piccolo gesto quello dell’Amministrazione, nel concedere una rotonda, ma doveroso e fatto con il cuore, per dedicare alla società sportiva un giusto riconoscimento per la grande attività sociale ed educativa che fanno in favore dei giovani". Mezzacapo ricorda in particolare due iniziative del Rugby Forlì in favore della comunità: "la raccolta di derrate alimentari nel primo periodo Covid in favore delle famiglie in difficoltà; e il progetto volto a sensibilizzare i giovani contro il bullismo e ogni forma di violenza".