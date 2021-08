Grande musica ed emozioni con Guido Pistocchi a Corniolo

Piazza Pasquale Secondo gremita e applausi insistiti per Guido Pistocchi, 84 anni domani, crooner la cui voce e la cui tromba non hanno età. Repertorio vastissimo, da Luis Armstrong a Edith Piaf, da Peppino di Capri ai tanghi argentini, Pistocchi ha incantato i presenti con atmosfere degne delle grandi platee di fronte alle quali per cinquant'anni e oltre si è esibito in tutto il mondo. Pistocchi, autore di musiche delle commedie di Garinei e Giovannini, esecutore delle colonne sonore di film come "Night club" o "La leggenda del pianista sull'oceano", ha anche risposto alle bonarie provocazioni del giornalista Mario Russomanno: "Alain Delon? L' ho frequentato, era alto non più di un metro e settanta, ero più bello di lui. Romano Mussolini? Un amico e un gran jazzista, ho suonato assieme a lui per anni. La principessa Grace Kelly? Ho suonato per lei a Montecarlo molte volte, una donna meravigliosa". L'evento è stato realizzato dalla associazione "Pasquale Secondo", intitolata al Pontefice originario di Corniolo, a lungo presieduta da Emilio "Lillo" Nanni, scomparso nel 2020.

La sorella Maria Concetta Nanni, molto conosciuta per la sua attività di chirurgo oculista presso l'ospedale Pierantoni di Forlì, ne ha preso al momento le redini. Introducendo l'evento, la dottoressa Nanni ha spiegato: "faremo tutto il possibile per valorizzare la nostra comunità e riprendere il gusto di stare assieme dopo la tragedia del Covid, il 3 Settembre alle ventuno saremo qui con un'altra interessante proposta musicale, in collaborazione con tutti coloro che vorranno partecipare".

Il concerto, svoltosi a fianco della antica, magnifica, chiesa romanica dedicata a San Pietro e di fronte alla foresta casentinese che è patrimonio ambientale dell'umanità per Unesco, ha rispettato, pur all' aperto, le normative di sicurezza anti covid.