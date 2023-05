Biglie di ghiaccio sul Forlivese: la grandine imbianca anche Carpinello, Forlimpopoli e Bertinoro

Ondata temporalesca con tanta grandine sul Forlivese. Nella tarda mattinata i chicchi sono caduti su Modigliana, Dovadola e alcune aree del predappiese, già alle prese con i pesanti danni causati dalla ondata di maltempo di inizio maggio. Nel pomeriggio un altro nucleo temporalesco ha colpito l'area meridionale del Forlivese, in particolar modo la zona di Forlimpopoli e Bertinoro. Qui sono cadute biglie di ghiaccio, capaci anche di imbiancare temporaneamente il paesaggio. La grandinata anche interessato anche una parte della zona industriale di Forlì, mentre il resto della città è stato risparmiato dalla violenta precipitazione. Effetto nevicata anche a Carpinello. Il temporale ha causato rallentamenti nel tratto dell'autostrada A14 tra il casello di Forlì e quello di Cesena Nord.

VIDEO - La grandinata a Dovadola

E non arrivano buone notizie per i prossimi giorni, a cominciare da sabato, che si annuncia instabile. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede "deboli piogge e rovesci sparsi, più probabili sui rilievi al mattino e in estensione a tutto il settore centro-orientale a partire dal pomeriggio". La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta, specificando che " sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste nel forlivese si riferiscono alle numerose vulnerabilità ancora in atto sui territori interessati".

Domenica, informa l'Arpae, vedrà "nuvolosità irregolare, localmente più compatta e associata a deboli piogge e rovesci". La nuova settimana si annuncia instabile. "Nelle giornate di martedì e mercoledì la presenza di un forte minimo barico sul Mar Tirrenico centrale determinerà precipitazioni diffuse anche sul territorio regionale, con probabili accumuli abbondanti sul settore centro-orientale - informa il servizio meteo regionale -. A fine periodo il colmamento e lo spostamento del minimo comporterà anche un graduale esaurimento delle precipitazioni; temperature senza variazioni di rilievo".