Maltempo, Passo della Calla imbiancato: grandinata con effetto neve

Passo della Calla imbiancato. Non si tratta di neve, ma di una copiosa grandinata che si è abbattuta martedì mattina. Il vortice depressonario giunto dal nord Atlantico in queste ore sta dispensando una serie di temporali su tutta la Romagna, accompagnato da un sensibile abbassamento delle temperature. Sul Monte Falco la colonnina di mercurio è scesa a 7°C. La perturbazione ha spazzato via la calura ed ha portato un po' di precipitazioni toccasane dopo un luglio particolarmente avaro.

Stando ai dati aggiornati a martedì mattina alle 12, a Lama (715 metri) sono caduti 28 millimetri di pioggia, a Capaccio (295 metri) 24, in Campigna (1060 metri) 22 e sulla diga di Ridracoli (a quota 565 metri) 15. Il gigante della Romagna conta circa due milioni di metri cubi d'acqua in meno rispetto allo stesso periodo del 2019: martedì il volume dell'invaso era di 22,54 milioni di metri cubi, pari al 68% della capienza totale.

Foto dalla pagina Facebook del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi