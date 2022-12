"Gratitudine e stima": il quartiere Romiti dona una targa ai medici di famiglia

Il Comitato di Quartiere Romiti ha consegnato mercoledì una targa di riconoscimento e gratitudine al personale medico e alle collaboratrici sanitarie del Nucleo di Cure Primarie 1 – Quartiere Romiti di Forlì, in occasione del giungere delle feste natalizie e soprattutto per esprimere la nostra vicinanza per quello che giornalmente fanno al servizio della comunità. "Per l'occasione – spiega il coordinatore Stefano Valmori - abbiamo voluto esprimere gratitudine e stima per la lunga opera di assistenza e cura a tante generazioni di cittadini, facendosi carico direttamente di vicende e circostanze che sono parte della storia della nostra Comunità".

La breve cerimonia si è svolta alla presenza dei medici, delle collaboratrici sanitarie e dei volontari del Comitato di Quartiere Romiti nella Sede del Nucleo di Cure Primarie 1 in viale Bologna 69 con la consegna di una targa da parte del coordinatore e dei consiglieri del Comitato. "Un ringraziamento - aggiunge il coordinatore - che abbiamo ritenuto doveroso per il servizio svolto all’interno della nostra comunità, nell’ambito della quale hanno qualificato il ruolo di medico di famiglia come quello che genera non solo rapporti professionali e di cura ma che rappresenta un legame vero di fiducia reciproca. Soprattutto negli ultimi due anni di pandemia non hanno mai mancato il loro impegno e aiuto a favore dei cittadini".

La targa donata ai medici dei Romiti