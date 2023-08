Grave incidente, resta incastrato nella mietitrebbia mentre lavora nei campi: amputata una gamba

C'è purtroppo da registrare in questo sabato 19 agosto un grave incidente sul lavoro. Un uomo di circa 50 anni ha perso una gamba come conseguenza inevitabile di un incidente che gli è accaduto mentre era al lavoro in un campo agricolo a Pieve Salutare, nella zona di Castrocaro.

Sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del fuoco munite di auto-gru che hanno messo in atto un complesso intervento per estrarre il ferito che era rimasto incastrato nella mietitrebbia con la quale stava lavorando in un terreno. Inevitabile l'amputazione della gamba, il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto al Bufalini di Cesena. L'incidente è accaduto intorno alle 11 di sabato mattina.