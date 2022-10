Grazie ai fondi europei un impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra, investimento da 70mila euro

Il Comune di Meldola realizzerà con fondi europei un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra, adiacente la piscina comunale, nel plesso sportivo di Via IV Novembre.

L’impianto, avente potenza di 34,85 kW, produrrà energia elettrica che sarà, per la parte non utilizzata direttamente, immessa nella rete elettrica pubblica con la modalità dello “scambio sul posto altrove”; con questo strumento l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dal nuovo impianto sarà compensata con quella prelevata e consumata dalle altre strutture comunali.

Il costo dell’intervento pari ad Euro 70.000 è completamente finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU mediante il Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4I2.2. I lavori sono già stati affidati alla ditta esecutrice e, compatibilmente con le forniture dei materiali, saranno terminati entro l’anno. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono particolarmente soddisfatti per la realizzazione di questo nuovo impianto fotovoltaico che produrrà energia da fonte rinnovabile e permetterà al Comune un reale risparmio sui costi dell’energia elettrica.