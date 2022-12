Grazie alla generosità dei forlimpopolesi una cinquantina di famiglie riceveranno i "sacchetti solidali"

Si è conclusa l'operazione Sacchetti solidali, lanciata dalla Consulta Sociale del Comune di Forlimpopoli per il Natale 2022. Grazie alla generosità dei forlimpopolesi, è stato possibile preparare una cinquantina di sacchetti “Ringraziamo di cuore tutti i cittadini che hanno donato una spesa solidale – dichiarano la Sindaca Milena Garavini e l’Assessora Elisa Bedei - e tutte le Associazioni della Consulta Sociale che hanno contribuito alla raccolta e allo smistamento nei sacchetti donati da Avis. Ora Caritas Gino Bertoni, Centro d'ascolto Caritas e Croce Rossa comitato Forlimpopoli-Bertinoro stanno provvedendo alla distribuzione e così ci permetteranno di raggiungere le famiglie in difficoltà e donare a tutti un sorriso per Natale!”.