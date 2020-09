Green deal e digitalizzazione, imprese cooperative tra formazione e innovazione

Nel pomeriggio di martedì 22 settembre, nella sede di Forlì-Cesena di IRECOOP ER soc. coop., si è svolto l’incontro dedicato all’orientamento professionale, realizzato dall’Ente di Formazione all’interno del Progetto ORIENTATI al FUTURO (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna).

Grazie al supporto di Confcooperative, sono stati affrontati diversi argomenti, collegati alla trasformazione in atto sul Green Deal e la Digitalizzazione nelle imprese cooperative, e al modo in cui le figure professionali possono partecipare al cambiamento.

“L’orientamento ed i corsi di formazione realizzati da IRECOOP Emilia-Romagna rappresentano delle occasioni per le persone che a vario titolo hanno deciso di investire nella maggiore qualificazione delle conoscenze e l’aggiornamento continuo della propria professionalità – afferma Luca Bartoletti Resp. IRECOOP ER della Sede di Forlì- Cesena – è per questo che anche durante il lockdown tutti gli sforzi dei Coordinatori hanno permesso il trasferimento delle iniziative formative ON-LINE, pertanto, grazie alla digitalizzazione, siamo riusciti a continuare a lavorare ed a stare vicino ai nostri corsisti. Oggi per rimanere competitivi all’interno dei propri mercati le imprese hanno bisogno di formazione sui “temi chiave” delle tecnologie innovative, la sostenibilità, l’organizzazione aziendale, la logistica, il cloud, il social media marketing".

"Il Green Deal dell’Unione Europea porterà cambiamenti nei diversi settori produttivi collegati all’agroalimentare, ai servizi alla persona, alla mobilità, all’edilizia e alla gestione delle risorse naturali e tutto ciò rappresenta una opportunità di innovazione anche per il nostro Ente di Formazione, per dare risposte a queste nuove esigenze, innalzando le caratteristiche qualitative dei corsi, grazie alle professionalità degli esperti coinvolti nelle docenze e alla capacità dei Coordinatori della sede di Forlì-Cesena: Samantha Bielli, Daniela Selvi, Elisa Corbari, Vania Sanna e Lucrezia Falcone”.

I corsi

Corso IFTS – Tecnico di Sistemi Integrati Sicurezza, Ambiente, Qualità nei processi dell’Agroindustria, Esperto in Economia Circolare (800 ore scadenza 31/10/2020)

Operatore Socio-Sanitario – OSS (1000 ore scadenza 06/11/2020)

Riqualifica per OSS (300 ore 06/11/2020)

Assistente Studio Odontoiatrico - ASO (280 ore; 700 e 320 ore scadenza 16/10/2020)

Formazione Teorica di base per Operatori Funebri (24 ore scadenza 30/09/2020)

Formazione e Aggiornamento in materia di Igiene degli Alimenti per il Personale Alimentarista (3.5 ore scadenza 29/09/2020 – Edizioni a cadenza mensile)

Pianificazione Finanziaria Cooperativa (24 ore in WEBINAR - scadenza 28/09/2020)

Formazione Gratuita per non occupati e donne: informatica, lingue, organizzazione aziendale, sicurezza, ecc. (moduli da 8 a 40 ore)

Formazione a mercato su: Salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Legislazione Ambientale, Digital e Social Media Marketing e Coaching.