Green pass, 6 dipendenti non in regola in Comune. Uno mandato via dall'ufficio dopo il controllo

Sono 6 i dipendenti comunali che venerdì mattina non hanno lavorato perché non in regola col Green Pass. E' l'esito del controlli effettuati nel primo giorno di obbligo della certificazione verde sul posto di lavoro. In Comune sono stati effettuati i controlli come in tutti gli altri enti ed aziende private, riscontrando appunto 5 assenze e una contestazione sul posto. In un caso, infatti, un dipendente del municipio è stato invitato a lasciare l'ufficio dopo il riscontro del pass non in regola. Per questo addetto è scattata anche la segnalazione alla Prefettura, come previsto dalla norma.

Altri 5 lavoratori pubblici del Comune, invece, non si sono presentati al lavoro e hanno mandato comunicazione all'Ufficio Personale indicando di non essere in possesso della certificazione verde. Di questi 5, in 3 hanno mandato una diffida al Comune per non essere sospesi dalla retribuzione, in quanto ritengono illegittima la norma, mentre gli altri 2 hanno mandato una comunicazione in cui ufficializzano l'assenza del lasciapassare, ma non hanno avanzato alcuna richiesta sulla retribuzione. In Comune sono in servizio 608 dipendenti, questo significa che coloro che sono fuori regola sono rappresentano una quota pari ad 1%, mentre gli altri 99% hanno applicato correttamente la legge.

"Con una percentuale così bassa - spiega l'assessore al Personale Maria Pia Baroni -, non ci sono stati problemi di funzionamento degli uffici". Altre assenze sono state motivate dalla partecipazione ad uno sciopero indetto dai sindacati di base Cobas e non dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. Nessun problema neanche per la parte politica: l'obbligo del green pass vale anche per sindaco e assessori.