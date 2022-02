Primo giorno di green pass per accedere in Comune: "In diversi si sono accorti di averlo scaduto"

Qualche frase poco gentile bofonchiata tra i denti, ma nessuna vera protesta al Comune di Forlì per il primo giorno di applicazione dell'obbligo di green pass base per avere accesso agli uffici pubblici. A fare il punto dell'avvio della novità introdotta da martedì dal governo come misura anti-Covid, per quanto riguarda il Comune, è l'assessore agli Affari generali Maria Pia Baroni.

“Non ci sono stati problemi particolaree stiamo puntando molto sull'informazione – spiega Baroni -. Gran parte dei Servizi Demografici operano su appuntamento e, assieme ad un sms in cui si ricorda l'appuntamento viene anche inviato un sms al cittadino in cui gli viene evidenziato il nuovo obbligo di legge. Oltre a questo è stata messa l'apposita cartellonistica agli ingressi”. Nessuna novità particolare, quindi, agli ingressi. “La residenza comunale resta aperta alla cittadinanza in tutti i suoi ingressi”.

Il problema emerso il primo giorno, per il quale sono stati rispediti fuori alcuni cittadini, circa il 10% di quelli che hanno fatto accesso ai servizi comunali, è invece il green pass scaduto: “Si tratta in gran parte di persone che non erano consapevoli della riduzione da 9 a 6 mesi della durata del green pass in assenza di terza dose. Nei casi più urgenti abbiamo invitato l'utente ad andare a fare un tampone in farmacia, anche se non sempre è possibile eseguirlo subito”, sempre Baroni. Su quest'aspetto il Comune intende potenziare la comunicazione, per non lasciare così il cittadino con il disagio di dover tornare una seconda volta.

“Faremo rispettare le regole – conclude Baroni -, ma non si evidenziano criticità o conflitti come vengono segnalati nei negozi (dove i clienti senza green pass a volte polemizzano col negoziante con l'arma dell' 'aver perso un cliente, ndr). Probabilmente perché ci si approccia ad un servizio pubblico con una necessità diversa rispetto a quella degli acquisti”.