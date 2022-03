Green pass, continuano i controlli: multati due esercizi pubblici. Una sanzione per il mancato uso della mascherina

La Prefettura di Forlì-Cesena ha diffuso il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine in provincia, in ambito all'osservanza delle normative anti-covid, della settimana compresa tra il 28 febbraio e il 6 marzo. Secondo quanto emerso sono state 2.037 le persone identificate per accertare il possesso del Green pass per sei di queste, risultate non in regola col passaporto vaccinale, sono state sanzionate.

Sul fronte delle attività commerciali, sono stati 298 gli esercizi controllati e per due di questi è scattata la sanzione per l'inosservanza delle norme anti-contagio. E' stata elevata una sanzione per il mancato utilizzo della mascherina dove vige l'obbligo, mentre non ci sono state denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.