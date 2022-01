Green pass, continuano i controlli: nell'ultima settimana altre 22 contravvenzioni

Proseguono i servizi di controllo anti.Covid coordinati dalla Prefettura di Forlì-Cesena e che vedono in campo tutte le forze dell'ordine. Nella settimana dal 24 al 30 gennaio sono state controllate 3.067 persone per verificare il possesso dl Green pass e 529 attività o esercizi. Sono 13 i soggetti sanzionati per il green pass non in regola, mentre sono stati multati nove esercenti. Non vi sono state denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora nonostante la quarantena perché risultata positiva al virus, così come non ci sono state multe per il mancato utilizzo della mascherina.