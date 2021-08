Grosso ramo si spezza e manda in frantumi una pensilina del bus: pochi minuti prima vi era una persona

l pezzo di albero ha rotto in più parti il tetto della struttura in plexiglass e danneggiato la struttura portante in alluminio

La Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese Distaccamento di Forlì e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cerchia 105, per un grosso ramo caduto sulla pensilina del tram. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa da parte di un cittadino che pochi minuti prima si trovava al di sotto della struttura.

Il pezzo di albero ha rotto in più parti il tetto della struttura in plexiglass e danneggiato la struttura portante in alluminio. Gli agenti hanno chiesto ausilio ai vigili del fuoco per la rimozione del ramo, e lo stesso è stato messo in sicurezza sul marciapiedi adiacente, in attesa del prelievo e smaltimento da parte del verde pubblico di Forlì.